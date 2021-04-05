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15:37, 5 апреля 2021 года Скачать сертификат о вакцинации от коронавируса орловцы могут с сайта Госуслуг Главное – получить оба компонента вакцины. Наши коллеги из телекомпании «Принт-ТВ» вместе с медсестрой Ливенской ЦРБ прошли путь от инъекции до получения сертификата.





Ливенские медики продолжают вакцинировать население от коронавируса. У каждого завершившего вакцинацию имеется сертификат о получении прививки. Все данные об инъекции медработники вносят в федеральный реестр вакцинированных. Скачать сертификат из личного кабинета сайта Госуслуг могут все, кто получил оба компонента вакцины.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ



