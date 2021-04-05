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15:43, 5 апреля 2021 года В Орле изучат областные закупки лекарств и организацию процедуры гемодиализа Региональным Следственным комитетом инициирована доследственная проверка.





Правоохранители рассмотрят факты несвоевременной выдачи детям лечебного питания и препаратов. Помимо этого, следователи изучат закупки лекарств у единственных поставщиков, участвующих в торгах. По данным региональной КСП, в минувшем году доля таких сделок составила 43,5% от общего объема заказов. Еще одним пунктом проверки станет транспортировка людей для проведения процедуры гемодиализа.



Следствию предстоит оценить действия или бездействие властных должностных лиц, в чью компетенцию входят эти вопросы, и принять соответствующее процессуальное решение – сообщает сайт областного СУ СК.



Напомним, что в производстве Следственного комитета уже находится дело о халатности в обеспечении детей с редкими заболеваниями нужными медикаментами. Ход расследования контролирует председатель СК РФ Александр Бастрыкин. С первого апреля по всем вопросам нарушения выдачи лекарств детям с инвалидностью можно обраться в прокуратуру по специально созданной «горячей линии».





Артём Ежаков



