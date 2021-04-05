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16:11, 5 апреля 2021 года В Орле начали делать остановку на ул. Кузнецова Если повезет с погодой, павильон будет готов до конца этой недели.





Как сообщает пресс-служба мэрии, в течение нескольких дней на месте будущей остановки закончат земляные работы и уложат асфальт. Сам павильон планируют установить к началу следующей недели.



Сооружение появится в районе дома № 11. Строительство оплачено двумя перевозчиками – ИП Москаленко и ИП Кривов.



Фото пресс-службы мэрии Орла









Артём Ежаков



