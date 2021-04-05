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16:16, 5 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Детские оздоровительные центры готовятся к возвращению детей. После годичной паузы власти планируют массовый детский отдых.



- Большая вода - отступает. Она уже ушла с одного из низководных мостов в Мценском районе. Еще шесть переправ пока остаются под водой



- Воспитанники центра «Равные» представили спектакль «Счастье в мелочах».



- Ливенские спасатели читали рэп о любви к профессии. Их выступление заняло третье место регионального этапа Всероссийского фестиваля патриотического рэпа.



- Большая мечта маленьких орловцев – в проекте «Хочу домой». Выставка фото детей, ищущих родителей, - на аллеях центрального парка.





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