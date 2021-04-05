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16:39, 5 апреля 2021 года В Орле волонтеры привели в порядок могилу Ивана Санько Сегодня - 110-я годовщина со дня рождения знаменитого разведчика.





5 августа 1943 года при освобождении Орла от фашистских захватчиков Иван Санько и Василий Образцов водрузили красный флаг на одно из зданий в центре города.



Иван Санько ушел из жизни 25 лет назад. Он похоронен на Иоанно-Богословском кладбище в Орловском районе. Сегодня волонтеры Победы привели могилу героя в порядок после зимы: убрали сорняк, помыли памятки, возложили цветы.



Активисты рассказали, что сейчас они активно работают над процессом создания цифровой онлайн-карты, на которую будут занесены воинские захоронения. Это позволит без проблем находить и добираться до памятных мест.





Юлия Опанасюк



