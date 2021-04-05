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Главная » Новости

17:41, 5 апреля 2021 года

В Орле сформируют народную инспекцию дорожного ремонта

Откликнувшихся 10 добровольцев хватит для создания четырех групп – по одной на каждый район областной столицы.


Напомним, что о решении создать общественный контроль дорожного ремонта мэрия объявила в минувший вторник, параллельно открыв прием заявок от желающих. От будущих инспекторов требовалось образование в сфере дорожного строительства и, желательно, опыт работы в этой сфере.
 
Сегодня пресс-служба мэрии Орла объявила о том, что нужные люди найдены. На этой неделе кураторы Управления коммунальным хозяйством отберут себе в помощники по два или три человека.
 
Общественный контроль будет действовать наравне с надзором УКХ. В любое время народные инспекторы могут посещать ремонтируемые дороги и фиксировать нарушения с последующей передачей материалов в УКХ.



Артём Ежаков
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