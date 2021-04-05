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Главная » Новости

17:53, 5 апреля 2021 года

Орловщина будет сотрудничать с крупнейшей мировой сетью лучевой терапии

Соглашение о сотрудничестве между регионом и ООО «МедИнвестГрупп» подписано губернатором Клычковым и президентом предприятия Сергеем Нотовым.


На «МедИвестГрупп» приходится 70% производства фармацевтики в стране. Помимо этого, организация является крупнейшей мировой сетью лучевой терапии в мире, и в этом году она планирует инвестировать до 170 миллиардов рублей в создание многопрофильных центров, в первую очередь с онкологическим уклоном.
 
Подписание соглашения прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Подписывая соглашение с компанией «МедИнвестГрупп», мы делаем очередной шаг для расширения возможностей и укрепления потенциала здравоохранения Орловщины, для повышения качества и доступности для орловцев медицинских услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний с использованием передовых достижений в области ядерной медицины. На новый уровень должны выйти клинико-диагностические исследования, в том числе в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».



Артём Ежаков
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