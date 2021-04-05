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18:22, 5 апреля 2021 года Сегодня - 78-я годовщина первого боевого вылета эскадрильи «Нормандия» Боевое крещение в орловском небе для французских летчиков прошло в 1943 году. Их боевой путь на советско-германском фронте растянулся от Курской дуги до самого Кенигсберга. Французские лётчики совершили более 5200 боевых вылетов. Провели 870 воздушных боёв, в которых уничтожили 273 фашистских самолёта. Ещё с полсотни машин были ими подбиты.





В Орловском небе эскадрилья Нормандия дебютировала воздушным боем. Вынужденным. Во время задания. Советские истребители с французскими лётчиками сопровождали два бомбардировщика. Николай Андреев, руководитель поискового объединения «Огненная дуга»: «При сопровождении ударных самолётов - что штурмовиков, что бомбардировщиков - истребителям в воздушный бой вступать запрещалось. Нужно было отбивать атаки и возвращаться на место. Прециози с Дюраном сбили один Focke-Wulf и один Focke-Wulf-190 они подбили». За успешным дебютом последовали первые потери. Второй воздушный бой. 13 апреля 1943 года. Шесть «ЯКов» против девяти немецких истребителей. Три вражеских самолёта были сбиты. Но и трое лётчиков Нормандии с того боевого задания не вернулись. О них знают и помнят в каждом уголке Орловщины. И практически в каждом музее региона есть артефакт, хранящий воспоминания о подвиге французов. Всего в орловском небе погибли семь французских асов. Включая командира эскадрильи Жана Луи Тюляна. Его останки в 60-х подняли первые орловские поисковики. А о месте гибели узнали случайно - вожатой станции туристов один из воспитанников, впечатлившись фильмом «Нормандия-Неман», рассказал, что его бабушка хоронила одного из пилотов знаменитой эскадрильи. Инициативная группа тут же решила отправиться на место. Олег Балакин, директор Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий: «Варвара Потрахова и Евдокия Мельникова рассказали ребятам о том бое, который вёл наш советский самолёт с немцами. Когда самолёт был подбит, лётчик пытался посадить самолёт, но неудачно. Самолёт разбился при посадке и лётчик погиб. И вот они как раз и хоронили первого командира эскадрильи «Нормандия» Жана Тюляна». Подвиги лётчиков «Нормандии-Неман» воодушевляют и современную молодёжь. Как например история лётчика Де Сейна и его техника Белозуба. В последний боевой вылет они отправились вместе - на случай ремонта самолёта прямо в небе, если машину подобьют. Так и произошло. Камила Агаева, воспитанница Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий: «Лётчику говорили: «Покидай самолёт». Но он знал, что у него в отсеке товарищ, и они вместе разбились и погибли. Эта история меня зацепила. Проявили такие чувства, даже несмотря на то, что они были разных национальностей, стали настоящими братьями». Эскадрилья «Нормандия-Неман» стала ещё одним символом боевого братства, общей воли к победе над фашизмом. В составе французских и российских ВВС военно-авиационные подразделения, носившие это героическое имя, существовали до начала 2000-х. В 2010 году военнослужащие полка прошли по Красной площади в строю военного парада, посвящённого 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.





Антон Киселёв



