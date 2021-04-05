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Главная » Новости

18:55, 5 апреля 2021 года

Как подать заявление на детские выплаты?

50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, теперь могут получать семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно. Рассчитывают сумму в зависимости от денежного дохода и наличия имущества. Прием заявлений на выплаты уже идет, и подать их можно подать разными способами.


В соцзащите уже начали прием заявлений. Впрочем, подать документы можно и через МФЦ. Заявителю нужно предоставить паспорта родителей, свидетельство о рождении на каждого ребенка, СНИЛСы всех членов семьи, свидетельство о заключении брака и реквизиты счета. Оператор внесет данные в компьютер, и образец заявления сформируется автоматически. За минувший год такой услугой в МФЦ воспользовались 562 человека. В этом году - пока 14. Но прием заявлений только начался. Также запрос на получение выплат можно отправить по почте или по интернету, на портале Госуслуг, где, кстати, можно через алгоритм рассчитать, подходит ли семья под выплаты. Затем проверкой данных займутся соцработники. Теперь помимо зарплат они должны учитывать наличие имущества граждан, депозитных счетов и других возможных источников дохода. Также с этого года в состав семьи включили и совершеннолетних студентов. Вводится и понятие нулевого дохода. Родители должны либо иметь легальную работу, либо состоять на учете в службе занятости, или же осуществлять уход за детьми, пожилыми или больными людьми. 
 
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «В конечном итоге мы стимулируем к тому, чтобы родители выходили из «серой зоны» или определялись со своим статусом, и в том числе стимулируем их к устройству на работу».
 
Размер выплат будет дифференцироваться с января этого года. Сейчас же больше 17,5 тысяч семей получают ежемесячно по 5 425, 5 рублей.



Татьяна Тимохина
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