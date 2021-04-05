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19:08, 5 апреля 2021 года Тротуары в орловских дворах будут выкладывать плиткой Об этом рассказал заместитель начальника УКС города Орла Дмитрий Кузнецов.





В Орле начался ремонт дворов. Всего в списке на этот год 35 объектов. Подрядчики зашли на несколько территорий, где в этом году должны поменять полностью асфальт, бордюры и скамейки. Тротуары во дворах будут покрыты плиткой, а не как раньше - асфальтом. Дмитрий Кузнецов, заместитель начальника УКС г. Орла: «Такое веяние, которое навязано окружающей обстановкой: у нас все дворовые территории выходят на улицы города, а улицы города мы по традиции делаем с использованием тротуарной плитки, поэтому и в дворовых территориях хотелось бы видеть тоже тротуарную плитку».





Всеволод Трифонов



