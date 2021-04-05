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Главная » Новости

21:20, 5 апреля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- Заявления на получение детских выплат уже принимают. Как можно подать заявления, узнала корреспондент ГТРК «Орел».

- Сегодня - 78-я годовщина первого боевого вылета эскадрильи «Нормандия». Боевое крещение в орловском небе для французских летчиков прошло в 1943 году.

- В Орловские дворы зашла тяжелая техника. В проектах этого года есть новшество.

- Подготовка к летнему отдыху детей началась. Допуск к работе в оздоровительных лагерях персонал получит только после прививки от COVID-19. 

- Дань памяти героям. Сегодня волонтеры провели субботник на могиле героя-разведчика Ивана Санько.

- Большая вода отступает. Один из низководных мостов освободился от воды.



Вести-Орёл
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