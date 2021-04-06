В Мценске оперативно раскрыт разбой

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5:16, 6 апреля 2021 года
В Мценске оперативно раскрыт разбойВ преступлении подозревают двух местных жителей.
По данным следствия, злоумышленники, угрожая ножом, похитили алкоголь из круглосуточного торгового павильона. Забрав спиртное, они повредили шины на автомобиле сотрудника магазина и скрылись.
По горячим следам полицейским удалось установить фигурантов – двух ранее судимых местных жителей 1981 и 1984 годов рождения.
Правоохранители также нашли похищенное имущество и нож, использовавшийся при совершении разбоя.
На время расследования амчане останутся под стражей – сообщает сайт областного УМВД.
Артём Ежаков