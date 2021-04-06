Главная » Новости



5:16, 6 апреля 2021 года В Мценске оперативно раскрыт разбой В преступлении подозревают двух местных жителей.





По данным следствия, злоумышленники, угрожая ножом, похитили алкоголь из круглосуточного торгового павильона. Забрав спиртное, они повредили шины на автомобиле сотрудника магазина и скрылись. По горячим следам полицейским удалось установить фигурантов – двух ранее судимых местных жителей 1981 и 1984 годов рождения. Правоохранители также нашли похищенное имущество и нож, использовавшийся при совершении разбоя. На время расследования амчане останутся под стражей – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



