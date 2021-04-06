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6:21, 6 апреля 2021 года В Орле обсудили вопросы наружной рекламы Борьба с незаконными конструкциями и передачу полномочий «двигателя торговли» обсуждали на заседании областного правительства.





Подавляющее большинство муниципальных образований и городских округов Орловской области решили поддержать продление полномочий региональной власти в сфере наружной рекламы. Исключением стала областная столица. В Орле предложили забрать права в пользу органа местного самоуправления – реклама будет регулироваться максимальным процентом размещения социальных объявлений. Что касается борьбы с незаконно возведенными рекламными конструкциями, то в минувшем году демонтировали 35 таких построек. В этом году под снос определено 91 сооружение.





Артём Ежаков



