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7:24, 6 апреля 2021 года В Орле пресекли очередную кражу из супермаркета Нерадивого покупателя задержала Росгвардия.





Инцидент произошел в минувшие выходные. Силовики прибыли в сетевой магазин в Северном районе по сигналу «тревожной» кнопки. Как оказалось, 33-летний мужчина набрал товаров на несколько тысяч рублей и попытался пройти со всем этим мимо кассы. Росгвардейцы задержали нарушителя, передали похищенное магазину, а самого орловца – полицейским, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.





Артём Ежаков



