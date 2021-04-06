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8:27, 6 апреля 2021 года

ПФР: Обновленные сведения о трудовом стаже гражданин увидит в личном кабинете в апреле 2021 года

Это станет возможным после того, как Пенсионный Фонд обработает сведения, поданные работодателями. Напомним, организации Орловской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют в ПФР данные о своих сотрудниках, которые в предыдущем году выполняли работу по трудовому или гражданско-правовому договору.


На проверку таких сведений отводится месяц. После чего информация вносится на лицевые счета граждан. Таким образом, информацию о трудовом стаже за 2020 год, человек увидит в апреле 2021 года. Она отразится как в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.es.pfrf.ru), так и в мобильном приложении «ПФР: Электронные сервисы».
 
Более того, раз в квартал обновляются данные об уплаченных работодателями страховых взносах в Личном кабинете на сайте ПФР – после представления работодателем отчета в органы налоговой службы и передачи этих сведений в Пенсионный фонд.
 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области напоминает: на индивидуальных лицевых счетах в ПФР хранится информация о пенсионных правах каждого зарегистрированного в системе обязательного пенсионного страхования гражданина. Эти сведения, включают в себя данные о страховом стаже гражданина, уплаченных работодателями страховых взносах, которые необходимы для назначения пенсии. Ознакомиться с ними можно в Личном кабинете на официальном сайте www.pfr.gov.ru или на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), запросив выписку из лицевого счета.
 
Сведения о местах и периодах работы гражданина также доступны в электронной трудовой книжке (ЭТК). Для заказа выписки, содержащей сведения о трудовой деятельности, следует использовать сервис «Заказать справку (выписку) о трудовой деятельности» в личном кабинете на сайте ПФР.

Воспользоваться услугой «Выписка из электронной трудовой книжки» в разделе «Работа и занятость»/«Трудовое право» можно и на Едином Портале государственных и муниципальных услуг.



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