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8:27, 6 апреля 2021 года ПФР: Обновленные сведения о трудовом стаже гражданин увидит в личном кабинете в апреле 2021 года Это станет возможным после того, как Пенсионный Фонд обработает сведения, поданные работодателями. Напомним, организации Орловской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют в ПФР данные о своих сотрудниках, которые в предыдущем году выполняли работу по трудовому или гражданско-правовому договору.





На проверку таких сведений отводится месяц. После чего информация вносится на лицевые счета граждан. Таким образом, информацию о трудовом стаже за 2020 год, человек увидит в апреле 2021 года. Она отразится как в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.es.pfrf.ru), так и в мобильном приложении «ПФР: Электронные сервисы».

Более того, раз в квартал обновляются данные об уплаченных работодателями страховых взносах в Личном кабинете на сайте ПФР – после представления работодателем отчета в органы налоговой службы и передачи этих сведений в Пенсионный фонд.



Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области напоминает: на индивидуальных лицевых счетах в ПФР хранится информация о пенсионных правах каждого зарегистрированного в системе обязательного пенсионного страхования гражданина. Эти сведения, включают в себя данные о страховом стаже гражданина, уплаченных работодателями страховых взносах, которые необходимы для назначения пенсии. Ознакомиться с ними можно в Личном кабинете на официальном сайте www.pfr.gov.ru или на Едином портале государственных и муниципальных услуг ( www.gosuslugi.ru ), запросив выписку из лицевого счета. Сведения о местах и периодах работы гражданина также доступны в электронной трудовой книжке (ЭТК). Для заказа выписки, содержащей сведения о трудовой деятельности, следует использовать сервис «Заказать справку (выписку) о трудовой деятельности» в личном кабинете на сайте ПФР.



Воспользоваться услугой «Выписка из электронной трудовой книжки» в разделе «Работа и занятость»/«Трудовое право» можно и на Едином Портале государственных и муниципальных услуг.





Орловское Информбюро



