В Орле прошел мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу

В роли учителя - молодой, но опытный орловец Михаил Рохлин. Проявив себя в юном возрасте, спортсмен получил шанс блеснуть ярче. Сейчас Михаил Рохлин – действующий спортсмен одной из столичных команд.

Акробатический рок-н-ролл в нашей стране появился недавно. Впервые о нем заговорили в Москве в 1986 году. Через год состоялся дебютный турнир в истории Советского Союза. Впервые акробатический рок-н-ролл в Орёл появился в 2010 году. В группе был и Михаил Рохлин. Этот вид спорта он выбирал за широкий диапазон возможностей. Факт, который подтверждают и другие тренеры.

Ирина Озерова, тренер по танцевальному спорту: «Здесь можно выступать и как соло, и в паре - один и тот же ребенок. И может танцевать формейшен - это коллектив. Он может выступать в нескольких номинациях. Также девочки здесь могут танцевать с девочками. Не во всех видах спорта это предусмотрено».

24 апреля в Орле состоится региональный отбор танцоров на Спартакиаду молодежи России. Если вы никогда не видели акробатический рок-н-ролл вживую – самое время попробовать. Место действия - спорткомплекс Орлэкс. Вход свободный.