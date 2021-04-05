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20:10, 5 апреля 2021 года В Мценске нашли человеческий череп Нашедший сообщил об этом в редакцию местной газеты.





Как сообщают в редакции газеты «Мценский край», сегодня днем им позвонил мужчина, не пожелавший представиться, и рассказал, что нашел человеческий череп во время прогулки по берегу реки. Журналисты выехали на указанное место. Информация подтвердилась. Сотрудники газеты вызвали полицию. На место выехала оперативная группа. Фото редакции газеты «Мценский край»





Орловское Информбюро



