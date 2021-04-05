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21:51, 5 апреля 2021 года

Клычков опроверг уход с поста губернатора Орловской области

Глава региона заявил об этом во время прямого эфира в социальных сетях.


Информация о возможном уходе Клычкова с поста губернатора Орловской области стала вращаться в информационном пространстве после пресс-конференции с журналистами в середине февраля. Тогда он не стал категорически отрицать ухода из региона ради места от КПРФ в Государственной или областной Думах, сославшись на партийные задачи. Уже после этого Клычков неоднократно подчеркивал, что область покидать не собирается, о чем снова заявил сегодня.
 
Андрей Клычков: «Я уже неоднократно говорил – я никуда не собираюсь!».
Также он прокомментировал недавние публикации в СМИ, касающиеся осеннего переезда семьи губернатора в другой город в связи с новой должностью главы семейства. Информация базировалась на подслушанном охранником разговоре жены главы региона Валерии с неизвестным человеком. Клычков назвал публикации «вбросом».
 
Андрей Клычков: «Я у нее спросил, куда она в августе собирается. Она ответила, что без меня – никуда».
 
Следом губернатора спросили, нравится ли ему его работа, на что Андрей Клычков ответил, что ему «нравится результат».



Артём Ежаков
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