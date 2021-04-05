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Главная » Новости

22:01, 5 апреля 2021 года

Клычков о дорожном ремонте: «Работать надо и днем, и ночью»

Удобства и неудобства починки трасс в течение суток обсуждались во время сегодняшнего прямого эфира губернатора в социальных сетях.


Губернатор отметил, что и дневной, и ночной ремонт кому-нибудь да неудобен: одному мешают проехать, другому – выспаться. «Если ночью нельзя, днем нельзя – то когда это делать?», – задал риторический вопрос Клычков. Работа исключительно в ночное время, по его словам, лишает дорожников от 12 до 15 часов рабочего времени, что не позволит выполнить запросы жителей в полном объеме.
 
«Задача поставлена простая – до конца апреля максимум дорожных работ произвести, все исправить, нанести разметку, чтобы мы уже с вами нормально жили весной и летом и не вспоминали о дорогах»,  – резюмировал Клычков.
 
Отдельно губернатора «поблагодарили» за вставший сегодня в пробке Герценский мост.
«Ну а как асфальт укладывать», – парировал Клычков.



Артём Ежаков
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