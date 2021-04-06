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10:10, 6 апреля 2021 года

Неуправляемый микроавтобус сбил мужчину под Орлом

Инцидент произошел накануне около полудня.


По предварительным данным, 65-летний водитель «Фольксваген Транспортер» допустил самопроизвольное движение автомобиля, который сначала сбил 27-летнего мужчину, меняющего колесо на «Ладе», затем врезался в саму отечественную легковушку, которая по инерции от удара зацепила «Форд Мондео».

Пострадавшего от наезда «Фольксвагена» мужчину осмотрели в больнице имени Семашко и отпустили на домашнее лечение. Инцидент произошел в деревне Жилина, в районе дома №2а по Болховскому шоссе.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

Фото пресс-службы областного УГИБДД


Артём Ежаков
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