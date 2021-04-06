Главная » Новости



10:10, 6 апреля 2021 года Неуправляемый микроавтобус сбил мужчину под Орлом Инцидент произошел накануне около полудня.





По предварительным данным, 65-летний водитель «Фольксваген Транспортер» допустил самопроизвольное движение автомобиля, который сначала сбил 27-летнего мужчину, меняющего колесо на «Ладе», затем врезался в саму отечественную легковушку, которая по инерции от удара зацепила «Форд Мондео».



Пострадавшего от наезда «Фольксвагена» мужчину осмотрели в больнице имени Семашко и отпустили на домашнее лечение. Инцидент произошел в деревне Жилина, в районе дома №2а по Болховскому шоссе.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



