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10:32, 6 апреля 2021 года На Орловщине остаются подтоплены 5 низководных мостов Паводок освободил переправу в населенном пункте Орловка.





Всего под угрозой затопления в регионе находятся 14 низководных мостов. В данный момент заблокированы переправы в н.п. Тайное, Городище, Ямская Слобода, Измайлово и Воротынск. Для объезда заблокированных мостов организованы альтернативные пути – с ними можно ознакомиться на сайте областного ГУ МЧС.



Уровень воды в водоемах все ещё колеблется, но спасатели дают благоприятный прогноз по развитию половодья на Орловщине.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС









Артём Ежаков



