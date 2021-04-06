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11:04, 6 апреля 2021 года

В одной из московских школ создан музей Леонида Андреева

Организатор музея - преподаватель школы, краевед, президент фонда «Родное наследие» Антон Никулин на днях посетил Орел и встретился с сотрудниками орловского дома-музея писателя.


В Москве, в районе Южное Бутово, появился школьный музей Леонида Андреева. Это произошло не случайно. В начале XX века Андреев вместе с семьей снимал там дачу. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные самим писателем. На днях инициатор создания музея Антон Никулин встретился с сотрудниками орловского дома-музея Леонида Андреева.

Антон Никулин, президент фонда «Родное наследие» (г. Москва): «Сначала мы сделали выставку, а когда еще раз поближе познакомились с творчеством Андреева, перечитали его дневники и поняли, что Бутово не было тем местом, где он был один раз и больше не возвращался, а это оказалось местом, которое много значило для него, для его семьи, и, наверное, одни из самых лучших моментов в жизни Леонида Андреева были связаны с Бутовым, то мы решили создать небольшой музей».

Поскольку Антон Никулин работает заместителем директора общеобразовательной школы, было принято решение основать музей там. Нашлось и помещение, и экспонаты. С историей московского района Бутово, поисков мест, запечатленных на андреевских фото, краевед познакомил орловских андрееведов. А еще Никулин рассказал, что в год 150-летия со дня рождения писателя одна из улиц Бутово будет названа в честь Андреева.

Антон Никулин, президент фонда «Родное наследие» (г. Москва): «Нас поддержала комиссия по наименованиям, и такое предварительное решение на заседании рабочей группы было принято».

Антон Никулин рассказал об устройстве и наполнении музея Андреева. Музей - не государственный, в его создании участвовала московская школа и некоммерческая организация. Привез Никулин в Орел и выпущенный недавно сборник, где представлены сведения, связанные с бутовским периодом жизни Леонида Андреева.

Татьяна Полушина, заведующая Домом-музеем Леонида Андреева «Замечательный сборник, потому что до сих пор жизнь Леонида Андреева, связанная с Бутово, была мало изучена, и все сведения находились в разных источниках. Антон все это собрал в одну книгу, и теперь нам будет проще работать с этой страницей жизни Леонида Андреева».

В маленький школьный музей скоро отправятся с ответным визитом и орловцы. Сотрудники привезут москвичам выставку, посвященную писателю.


Эва Стасюлевич
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