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11:10, 6 апреля 2021 года Куда идут работать выпускники орловских колледжей и вузов? Орелстат проведет выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование.





Своеобразная перепись будет проходить в несколько этапов. Информация, которую соберут аналитики, позволит понять, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда, какой процент выпускников работает по образованию и множество других важных нюансов. Полученные данные можно будет использовать для улучшения системы образования.





Мария Семак



