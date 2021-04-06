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11:15, 6 апреля 2021 года В Орле за убийство воронежца осудят его земляка Обвинение запрашивает для фигуранта лечение в психиатрической больнице.





Роковое происшествие произошло 15 сентября 2020 года в деревне Ботавина Орловского района. По версии следствия, 40-летний воронежец поссорился со своим 52-летним земляком и нанес ему свыше 40 ударов по голове и груди ножом, отверткой и кулаками.



Мужчина скрыл следы преступления и попытался покинуть регион на попутке, но вскоре был задержан. Он признавался, что мотивом трагически обернувшейся ссоры стало несправедливое распределение жертвой хозяйственных обязанностей. Напомним, что оба воронежца лечились на Орловщине от алкоголизма.



Сегодня пресс-служба областного СУ СК заявила о завершении расследования уголовного дела. Проведенная экспертиза установила, что в момент совершения преступления фигурант страдал от психического расстройства и был невменяем, поэтому обвинение запросило отправить мужчину на стационарное лечение.





Артём Ежаков



