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11:27, 6 апреля 2021 года Еще два орловца скончались от коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 60 случаев коронавирусной инфекции (всего – 32 799).



На лечении – 2 138 человек. Накануне выписано 68 орловцев (всего – 30 149). Пандемию не пережили 512 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 8 328 (всего – 4 597 868), число выздоровевших – 8 902 (всего – 4 220 035). Общее число летальных исходов – 101 106 (+ 389 случаев за сутки). На лечении – 276 727 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



