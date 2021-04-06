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11:43, 6 апреля 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 6 апреля.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 36; Орловский район – 10; Мценский – 8; Свердловский – 5, Болховский – 1.



По сообщению регионального оперативного штаба, накануне заразились 60 жителей региона, выздоровели – 68. Смертность увеличилась до отметки в 512 летальных исходов (+2 случая за сутки).



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



