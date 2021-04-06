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12:10, 6 апреля 2021 года Федор Крюков. Летописец орловской жизни В журнале «Тургеневский ежегодник» вышла статья научного сотрудника Музея писателей-орловцев Ирины Самариной, посвященная писателю Дмитрию Крюкову. Корреспондент ГТРК «Орел» встретилась с автором.





В журнале «Тургеневский ежегодник», который недавно вышел из печати, есть статья Ирины Самариной «Журнал «Школьные досуги». Журнал издавался в начале XX века орловскими гимназистами, а вдохновил их на это замечательный человек Федор Дмитриевич Крюков – преподаватель нескольких орловских учебных заведений. Среди его учеников – поэт-символист Александр Тиняков и собиратель фольклора Иосиф Каллиников.



Ирина Самарина научный сотрудник музея писателей-орловцев: «Моя статья посвящена замечательному самобытному писателю, часто его называют донским писателем, Федору Дмитриевичу Крюкову. Больше она, конечно, не о самом Федоре Дмитриевиче, а о нашем одном очень удивительном экспонате, который давно хранится в нашем музее. Это дневник «Школьные досуги», точнее восемь номеров этого удивительного журнала, который издавали гимназисты Орловской мужской классической гимназии в 1902 - 1903 годах».

Сам Федор Крюков написал три повести, посвященные Орлу и его обитателям - «Картинки школьной жизни», «Новые дни», «Неопалимая купина». Как считает Самарина, имя Федора Крюкова должно стать в один ряд с уже известными писателями-орловцами. Его творчество не исчерпывается тремя повестями - на сегодняшний момент вышло шеститомное собрание сочинений писателя, учителя, патриота.





Эва Стасюлевич



