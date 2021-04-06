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12:25, 6 апреля 2021 года Почти 10 тыс. орловских тружеников села получат четвертную надбавку к пенсии Речь идет о пенсионерах, проработавших в сельхозорганизациях в определенных профессиях не менее 30 лет.





Увеличение страховой пенсии по старости и инвалидности в размере 25% в этом году затронет 9 985 пожилых сельских тружеников. Само увеличение составит 1 511 рублей (получатели страховых пенсий по старости и инвалидности 1 и 2 группы) и 755 рублей (получатели страховых пенсий по инвалидности 3 группы).



Как сообщает региональный информационный портал, обязательными условиями получения надбавки, помимо тридцатилетнего стажа работы, является отсутствие работы и сельская прописка.



Что касается обязательного проживания в сельской местности, то переезд оттуда автоматически лишает пенсионера надбавки. В связи с этим, Орловский областной совет обратился в Государственную Думу с законопроектом о сохранении увеличенной пенсии вне зависимости от проживания её получателя в сельской местности. Как сообщает сайт облсовета, эта инициатива была рассмотрена накануне в Государственной Думе. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить соответствующие законодательные предложения.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Вклад, который внесли жители села в развитие сельского хозяйства за долгие годы работы в этой отрасли, не может и не должен быть перечёркнут. Ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами. Надбавка для сельских пенсионеров вполне обоснована и заслужена годами тяжелейшего труда. Отмечу, что Госдума рассмотрит данный документ в приоритетном порядке».





Артём Ежаков



