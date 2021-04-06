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12:47, 6 апреля 2021 года

Футбольный манеж в Орле построит московский подрядчик

ООО «Управление капитального строительства» оказалось единственным желающим заключить контракт.


По итогом рассмотрения заявки, аукционная комиссия, возглавляемая руководителем областного департамента строительства Алексеем Субботиным, признала предложение москвичей соответствующей требованиям, и, на основании ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ, с подрядчиком будет заключен контракт.

Цена соглашения, оговоренная в документации – 471 584 430,00 рублей. Подрядчик обязуется построить крытый футбольный манеж к 31 октября 2023 срок. В соглашении предусмотрен пятилетний гарантийный срок и безавансовая работа.


Артём Ежаков
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