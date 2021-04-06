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12:50, 6 апреля 2021 года На Орловщине уничтожать биологически отходы будут с помощью специального экскаватора У ветеринарной службы области появилась новая техника.





В рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета за 300 тысяч рублей для региональной ветслужбы приобретен мини-экскаватор. Техника передана в эпизоотический отряд, главной задачей которого является предотвращение и ликвидация особо опасных заболеваний животных на территории региона, таких как африканская чума свиней или грипп птиц.



Как уточнил начальник управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский, экскаватор позволит утилизировать биологические отходы в земляные ямы двухметровой глубины. Техника будет работать по мере необходимости во всех районах области.





Юлия Опанасюк



