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Главная » Новости

12:50, 6 апреля 2021 года

На Орловщине уничтожать биологически отходы будут с помощью специального экскаватора

У ветеринарной службы области появилась новая техника.


В рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета за 300 тысяч рублей для региональной ветслужбы приобретен мини-экскаватор. Техника передана в эпизоотический отряд, главной задачей которого является предотвращение и ликвидация особо опасных заболеваний животных на территории региона, таких как африканская чума свиней или грипп птиц.

Как уточнил начальник управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский, экскаватор позволит утилизировать биологические отходы в земляные ямы двухметровой глубины. Техника будет работать по мере необходимости во всех районах области.


Юлия Опанасюк
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