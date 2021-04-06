Главная » Новости



12:55, 6 апреля 2021 года В Орле убирают улицы по титульному списку Мэрия опубликовала график уборки дорог на три недели.





В Орле убирают песок, который остался у обочин после зимней посыпки. В Советском районе уборка начнётся на Наугорском шоссе, улицах Игнатова, Матвеева, Лескова и Приборостроительной. Всего в уборке города задействованы 23 человека и 11 единиц техники, сообщается на сайте администрации Орла.



Что касается планов, в Северном районе предстоит вычистить улицу Бурова, частично Раздольную, включая мост - от Михалицына до Болховского шоссе, и саму улицу Михалицына.



В Железнодорожном районе первостепенной уборке подлежат улицы 5 Августа, Тульская, Советская, Пушкина.



В Заводском районе от песка в ближайшее время очистятся Васильевскую, Гагарина, Гостиную, Лужковский мост.



Зайдет техника и на другие улицы. От пыли и грязи уже очистились более 4,5 км дорог. Сначала уделяют внимание дорогам, по которым ходит общественный транспорт.



Как сообщил начальник службы эксплуатации «Спецавтобазы» Алексей Музалевский, после того как очистят улицы первой очереди, приступят к второстепенным улицам.





Татьяна Напольских



