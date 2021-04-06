вторник 6.04.2021 17:39:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:55, 6 апреля 2021 года

В Орле убирают улицы по титульному списку

Мэрия опубликовала график уборки дорог на три недели.


В Орле убирают песок, который остался у обочин после зимней посыпки. В Советском районе уборка начнётся на Наугорском шоссе, улицах Игнатова, Матвеева, Лескова и Приборостроительной. Всего в уборке города задействованы 23 человека и 11 единиц техники, сообщается на сайте администрации Орла.

Что касается планов, в Северном районе предстоит вычистить улицу Бурова, частично Раздольную, включая мост - от Михалицына до Болховского шоссе, и саму улицу Михалицына.

В Железнодорожном районе первостепенной уборке подлежат улицы 5 Августа, Тульская, Советская, Пушкина.

В Заводском районе от песка в ближайшее время очистятся Васильевскую, Гагарина, Гостиную, Лужковский мост.

Зайдет техника и на другие улицы. От пыли и грязи уже очистились более 4,5 км дорог. Сначала уделяют внимание дорогам, по которым ходит общественный транспорт.

Как сообщил начальник службы эксплуатации «Спецавтобазы» Алексей Музалевский, после того как очистят улицы первой очереди, приступят к второстепенным улицам.


Татьяна Напольских
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.