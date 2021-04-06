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12:59, 6 апреля 2021 года Орловская прокуратура добилась миллионного взыскания с поставщика дорожного реагента Арбитражный суд признал электронный аукцион на закупку технической соли недействительным.





Оформляя заявку, заказчик некорректно определил начальную стоимость контракта, которая по итогу оказалась на 4,6 миллиона выше. Также был неправильно обозначен объект закупки, а заявки трех из четырех участников торгов неправомерно отклонили. Все эти нарушения ограничили конкуренцию и привели к неэффективному расходованию бюджетных средств.



Решением суда с поставщика – ООО «Развитие» – в пользу МКУ «УКХ» взыскано неосновательное обогащение в размере свыше 4,6 миллиона рублей, сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



