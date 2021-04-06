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13:05, 6 апреля 2021 года Константин Паршин вступил в должность главы орловской КСП Сегодня состоялась его первая рабочая встреча с губернатором Клычковым.





Во время заседания стороны обсудили взаимодействие контрольно-счетной палаты с органами государственной власти и региональным парламентом, а также с правоохранительным блоком.

Андрея Клычкова сайт областного правительства. «Наша главная общая задача – выявление и недопущение возможных нарушений в сфере расходования бюджетных средств», – цитирует

Напомним, что Константин Паршин сегодня официального вступил в должность главы областной КСП. На этом посту он сменил Ивана Левина, проработавшего на месте главного аудитора пять лет и чьи полномочия истекли накануне.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



