Константин Паршин вступил в должность главы орловской КСП

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13:05, 6 апреля 2021 года
Константин Паршин вступил в должность главы орловской КСПСегодня состоялась его первая рабочая встреча с губернатором Клычковым.
Во время заседания стороны обсудили взаимодействие контрольно-счетной палаты с органами государственной власти и региональным парламентом, а также с правоохранительным блоком.
«Наша главная общая задача – выявление и недопущение возможных нарушений в сфере расходования бюджетных средств», – цитирует Андрея Клычкова сайт областного правительства
.
Напомним, что Константин Паршин сегодня официального вступил в должность главы областной КСП. На этом посту он сменил Ивана Левина, проработавшего на месте главного аудитора пять лет и чьи полномочия истекли накануне.
Фото пресс-службы областного правительства
Артём Ежаков