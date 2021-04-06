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14:45, 6 апреля 2021 года В Орел прилетели речные чайки Они уже больше недели гостят в регионе.





Кстати, речные чайки уже отличились своим эмоциональным характером - активно машут крыльями, шумные и даже задиристые, что на себе прочувствовали местные утки. Но будем надеяться, что в скором времени пернатые смогут подружиться.





Ирина Костина



