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Главная » Новости

15:28, 6 апреля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Автопылесосы и поливомоечные машины вышли на улицы Орла. Задача - убрать песок.

- Для орловской ветслужбы приобрели механизированного помощника. Он позволит захоронить биоотходы на двухметровой глубине.

- Два музея объединила любовь к творчеству Леонида Андреева. В Орел приехал столичный краевед, благодаря которому в Москве появится улица имени писателя-орловца

- Семейная поддержка. Какие документы нужны, чтобы подать заявку на выплаты?

- В Орле десять общественников будут контролировать ремонт дорог.

- В ритмах рок-н-ролла. Мы побывали на уроке, где соединяется спорт и танец.


Вести-Орёл
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