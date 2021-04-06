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15:28, 6 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Автопылесосы и поливомоечные машины вышли на улицы Орла. Задача - убрать песок.



- Для орловской ветслужбы приобрели механизированного помощника. Он позволит захоронить биоотходы на двухметровой глубине.



- Два музея объединила любовь к творчеству Леонида Андреева. В Орел приехал столичный краевед, благодаря которому в Москве появится улица имени писателя-орловца



- Семейная поддержка. Какие документы нужны, чтобы подать заявку на выплаты?



- В Орле десять общественников будут контролировать ремонт дорог.



- В ритмах рок-н-ролла. Мы побывали на уроке, где соединяется спорт и танец.



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