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Главная » Новости

15:26, 6 апреля 2021 года

Парахину не понравился асфальт на ул. Брестской

На свежеотремонтированных участках дороги появились изъяны.


Как сообщает пресс-служба мэрии, одна из главных претензий градоначальника к дорожному ремонту на ул. Брестской – плохо запечатанные швы. Работами здесь занимается ООО «ГорСтрой» – тут он уложил 1 700 м² асфальта.

Парахин поручил привлечь здешнего подрядчика к гарантийному ремонту и сделать замечание куратору, который контролировал эти работы. Также мэр Орла дал указание проверить уже отремонтированные городские трассы и предоставить результаты инспекций к концу текущего дня.
«Не понимаю, почему мы даём подрядчикам возможность производить работы такого качества? Я предупреждаю: некачественно отремонтированные дороги будете переделывать за свой счёт», – обратился Юрий Парахин к Артёму Москвичекову, и.о. начальника МКУ «УКХ».

Фото пресс-службы мэрии Орла




Артём Ежаков
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