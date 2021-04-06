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15:34, 6 апреля 2021 года Вода отступает от орловских низководных мостов Паводок освободил переправу в населенном пункте Ямская Слобода.





Под водой остаются четыре низководных моста – по одному в н.п. Тайное, Городище, Измайлово и Воротынск. Альтернативные пути объезда представлены на сайте областного ГУ МЧС.



Уровень воды в водоемах все ещё колеблется, но спасатели дают благоприятный прогноз по развитию половодья на Орловщине.





Артём Ежаков



