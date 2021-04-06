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15:54, 6 апреля 2021 года Орловцы выберут схему движения автобусов в «Зареченском» Мэр города предложил жителям проголосовать за один из двух существующих вариантов.





Голосование проходит на странице Юрия Парахина «ВКонтакте». К первому варианту движения общественного транспорта, опубликованному градоначальником неделю назад, добавлена альтернативная схема. Она отличается от первоначального предложения дополнительной остановкой на бульваре Молодежи для маршрута № 8 и отсутствием движения автобусов по улице Полковника Старинова. Этот вариант подготовлен с учетом предложений местных жителей.



Голосование продлится до следующего воскресенья. Победивший вариант и будет претворен в жизнь.



Варианты схем взяты со страницы Юрия Парахина в социальных сетях









Артём Ежаков



