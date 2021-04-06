В Орле липчанина подозревают в убийстве коллеги-сторожа

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16:11, 6 апреля 2021 года
В Орле липчанина подозревают в убийстве коллеги-сторожаПреступление произошло накануне, 5 апреля, в деревне Дубки Ливенского района.
По предварительным данным, опубликованным пресс-службой областного УМВД, двое коллег выпивали в сторожке на территории местного предприятия. Вскоре между знакомыми вспыхнула ссора, и 43-летний житель Липецкой области двумя ударами ножа зарезал 45-летнего коллегу.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Артём Ежаков