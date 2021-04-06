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16:22, 6 апреля 2021 года Орловские полицейские сорвали распространение особо крупной партии немаркированного табака В незаконном обороте подозревают трех жителей Мценска.





Фигурантами уголовного дела стал 49-летний мужчина, а также 40-летняя женщина и 72-летняя пенсионерка. По версии следствия, эта организованная группа с октября минувшего года по февраль нынешнего занималась незаконным оборотом немаркированных табачных изделий на территории Мценска.



Всего было изъято более 115 тысяч немаркированных пачек сигарет на общую сумму более чем 7,5 миллиона рублей, сообщается на сайте областного УМВД.



Фото и видео пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



