Главная » Новости



17:48, 6 апреля 2021 года Орел принял Первенство России по всестилевому каратэ Турнир получился рекордным – своих делегатов в Орел прислали 55 регионов страны.





Орел не первый раз принимает национальные турниры по всестилевому карате. В нашем городе уже проходили чемпионат, первенство страны и фестиваль среди ветеранов. В этом году турнир среди спортсменов до 17 лет – рекордный. Заявки подали порядка 2000 участников Рамиль Габбасов, президент Федерации всестилевого карате России: «В этом году в одной из номинаций заявлено 164 человека. Стать победителем в номинации, где 164 участников, это уже смело можно говорить о том, что это будет победитель или призер Первенства мира или Европы». Орел на турнире представили 18 спортсменов. Медали есть. Но хочется больше. По словам руководителей - активно всестилевое карате начало развиваться около двух лет назад. Юрий Семенихин, руководитель регионального отделения Федерации всестилевого каратэ России: «Мценск очень хорошо представлен, Кромы. Город Орел мы развиваем. Растет очень большая плеяда молодых спортсменов. И в 22-м году на Первенстве России наша команда будет представлять более 30 человек». В этом году, кстати, кроме международных соревнований, призеры национального турнира выступят в Анапе. Там в сентябре запланированы всероссийские юношеские игры боевых искусств.





Анастасия Дорохова



