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18:16, 6 апреля 2021 года К обсуждению нового закона о «наливайках» подключилось правительство Орловской области Сегодня заместитель губернатора Вадим Тарасов провёл совещание с предпринимателями, которые подпадают под новый закон.





Напомним, законопроект был внесён на рассмотрения в облсовет на прошлой неделе. Поправки включают в себя ограничения по минимальной площади зала для посетителей в заведениях общепита, где реализуется алкоголь. Она должна быть увеличена вдвое - с 50 до 100 квадратных метров. Так называемые «наливайки», располагающиеся на первых этажах жилых домов, общепитом являются номинально. Как правило, такой статус им необходим для продажи алкоголя по ночам. Но новые ограничения могут ударить по законопослушным предпринимателям, чьи заведения соблюдают все требования, и чьи посетители не создают проблем. Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам: «К нам поступает очень много обращений граждан, которые, мягко сказать, испытывают неудобства, от нахождения «наливаек» в жилых домах, где происходит продажа алкогольных напитков практически круглосуточно. Без соблюдения всяких санитарных норм и правил. Без элементарных ограничений, которые связаны с этим видом деятельности. Наша задача оградить в первую очередь наших жителей от подобных заведений».





Антон Киселёв



