Экс-глава орловской КСП стал советником в облсовете

Иван Левин уже сегодня приступил к работе.

Иван Левин с сегодняшнего дня исполняет обязанности советника Председателя Орловского областного Совета народных депутатов. Он будет курировать финансово-экономические вопросы, в частности, будет участвовать в подготовке проектов правовых актов областного совета, проводить информационно — аналитическую работу, сообщает сайт регионального парламента.



До нового назначения Иван Левин возглавлял Контрольно-счётную палату Орловской области. Ранее продолжительное время работал в системе ФНС.

И сегодня в должность главы орловской КСП вступил Константин Паршин.



Фото пресс-службы Орловского облсовета