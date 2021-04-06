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Главная » Новости

18:25, 6 апреля 2021 года

Андрей Клычков проследил за работами в Детском парке Орла

Секретами второго этапа реконструкции губернатор Орловской области поделился в соцсетях.


Глава региона вышел в прямой эфир в социальных сетях непосредственно из Детского парка. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С подрядчиком обсудили, будем менять газонное покрытие. Не потому, что оно испортилось, а потому что крепеж не очень надежный. Для того чтобы оно держалось долгие годы, лучше поменять. В целом, зиму парк прошел нормально. В этом году все пять лестниц будут отремонтированы. Сделаем дополнительные работы по воркауту, поставим оборудование, чтобы в дальнем углу Детского парка все спортсмены могли заниматься. Плюс зооовыставка, административное здание. Думаю, что в конце июня – июле закончим все работы». 
 
Также глава региона отметил, что все сломанные объекты будут заменены.



Анастасия Дорохова
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