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18:35, 6 апреля 2021 года На субботник в Орловской области пригласят чиновников Такое предложение прозвучало сегодня в прямом эфире губернатора Орловской области.





Напомним, что субботник в нашем регионе запланирован на конец апреля. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы договаривались выйти, убраться. Думаю, что во второй половине дня всем чиновникам дадим поручение. Нечего сидеть в кабинетах, идите приводите город, районы и сельскую местность в порядок».





Анастасия Дорохова



