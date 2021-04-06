Главная » Новости



18:43, 6 апреля 2021 года В Орле пытаются ликвидировать с улиц песок и пыль, скопившиеся за зиму Орловская «Спецавтобаза» получили новую технику - две вакуумные подметательно-уборочные машины. В ближайшее время должна прийти третья. Коммунальщики отмечают, что новые «пылесосы» - именно так их прозвали техники - поднимут качество уборки городских улиц на новый уровень. Как сейчас обстоят дела с очисткой дорог, выяснял корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.





Действовать без шума и пыли у орловских коммунальщиков, к сожалению, не получается. И это не удивительно, ведь пыли и остатков песко-соляной смеси на обочинах орловских дорог столько, что спецтехника не в силах собрать её полностью. Большая часть во время уборки рассеивается, а после - оседает обратно. Подметательно-уборочные машины, или как их называют техники «Спецавтобазы» - «Бродвеи», на чистку дорог областного центра выходят каждый вечер, в 20 часов. Минувшей ночью на линии их было два. И восемь поливомоечных машин. Согласно муниципальному контракту, сначала они убирают центральные улицы, затем переходят на второстепенные. Алексей Музалевский, начальник службы эксплуатации МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «Если брать поливомоечные машины - там порядка 100 километров. Если брать работу «Магистралей» или «Бродвеев», то средний рабочий пробег составляет около 36-40 километров».

Ирина Гусева, жительница г. Орла: «Я живу на четвертом этаже. Когда техника проезжает мимо окна, вся пыль поднимается наверх. Еще и очень шумно, шум вообще страшный, а они по ночам работают». Из минусов - шум и большое количество пыли. Даже несмотря на то, что смёт на обочине, перед выходом техники, днём собирают рабочие - не меньше десяти человек в каждом районе областного центра. Исправить это должны новые вакуумные подметательно-уборочные машины, которые «Спецавтобаза» только получила. Если переводить на бытовой язык, то «Бродвей» - это веник, а новые машины - пылесос, с отсеком для мусора на 4 кубометра. Сергей Нестеров, замдиректора по эксплуатации МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «Бродвей» механически собирает грязь. Пылесос отличается тем, что после подметания он высасывает всю пыль. И качество совсем другое. Гораздо чище после него город». В ближайшие две недели «Спецавтобаза» должна получить ещё одну вакуумную подметательно-уборочную машину. Стоимость каждой больше 6,5 миллионов рублей. Техника, которая уже пришла, начнёт курсировать по Орлу уже этой ночью.





Антон Киселёв



