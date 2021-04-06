Территории орловских кладбищ убирают от мусора

В плане – навести порядок на восьми городских кладбищах и девяти воинских захоронениях.

Чистоту на городских кладбищах наводят бригады ИП Стерликовой. Как сообщает сайт городской администрации, уже удалось вывезти 643 кубометров мусора.

В частности, с Троицкого кладбища вывезено 32 кубометра, с Лужковского — 104 кубометра, с Афанасьевского — 84 кубометра, с Иоанно-Богословского — 135 кубометра и с Крестительского — 32 кубометра мусора.

Работа ведется как вручную, так и с помощью техники. Приводят в порядок проезды, дорожки и другие места общего пользования, осуществляется вывоз мусора.

Задача - вывезти основной объём мусора к Пасхе, а воинские захоронения привести в порядок ко Дню Победы. Однако мэр Орла Юрий Парахин поручил ускорить темпы, - сообщили в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Орла