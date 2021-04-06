вторник 6.04.2021 22:00:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:54, 6 апреля 2021 года

Территории орловских кладбищ убирают от мусора

В плане – навести порядок на восьми городских кладбищах и девяти воинских захоронениях.


Чистоту на городских кладбищах наводят бригады ИП Стерликовой. Как сообщает сайт городской администрации, уже удалось вывезти 643 кубометров мусора.
 
В частности, с Троицкого кладбища вывезено 32 кубометра, с Лужковского — 104 кубометра, с Афанасьевского — 84 кубометра, с Иоанно-Богословского — 135 кубометра и с Крестительского — 32 кубометра мусора.
 
Работа ведется как вручную, так и с помощью техники. Приводят в порядок проезды, дорожки и другие места общего пользования, осуществляется вывоз мусора.
 
Задача - вывезти основной объём мусора к Пасхе, а воинские захоронения привести в порядок ко Дню Победы. Однако мэр Орла Юрий Парахин поручил ускорить темпы, - сообщили в мэрии.
 
Фото пресс-службы мэрии Орла



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.