Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- В Орле спецтехника пытается собрать остатки песко-соляной смеси. На уборку улиц вышли «Бродвеи». К ним сегодня ночью присоединятся большие «автопылесосы».





- Правила для работы «наливаек» обсуждают в администрации области.





- Запись в первый класс через «Виртуальную школу» в этом году увеличилась в 33 раза. В регионе ожидается около 7 тысяч первоклашек.





- Завтрак для озимых. Уже внесены удобрения на площади в 37 тысяч гектаров.





- Произведение искусства - на ткани. В Орел открылась выставка гобеленов.





- Борьба за место в национальной сборной - в Орле разыгрывают путевки на Первенство мира.