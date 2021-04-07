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5:15, 7 апреля 2021 года В Орловской области стартовала Цифровая неделя финансовой грамотности Подтянуть знания в финансовом вопросе может каждый орловец.





Как верно распорядится личными средствами, семейным бюджетом, узнать все о налогах, кредитовании и повысить свою экономическую культуру. Уроки финансовой грамотности пройдут как в очном, так и в онлайн формате. Эксперты проведут мастер-классы, круглые столы, деловые игры. Полная программа мероприятий и ссылка на трансляцию доступны на портале регионального правительства.





Мария Семак



