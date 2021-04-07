В Орловской области стартовала Цифровая неделя финансовой грамотности

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5:15, 7 апреля 2021 года
В Орловской области стартовала Цифровая неделя финансовой грамотностиПодтянуть знания в финансовом вопросе может каждый орловец.
Как верно распорядится личными средствами, семейным бюджетом, узнать все о налогах, кредитовании и повысить свою экономическую культуру. Уроки финансовой грамотности пройдут как в очном, так и в онлайн формате. Эксперты проведут мастер-классы, круглые столы, деловые игры. Полная программа мероприятий и ссылка на трансляцию доступны на портале регионального правительства.
Мария Семак