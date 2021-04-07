МЧС организовало в Орле конкурс видеороликов о мерах пожарной безопасности

В конкурсе принимают участие орловские дружины юных пожарных.

От участников ждут видеороликов о том, как избежать пожара и опасных ситуаций. Еще одна тема - работа пожарных и спасателей. Приветствуется креативный подход к выполнению заданий.

Работы принимают в региональном управлении МЧС до 23 апреля. Видеоролики будут размещены в официальных сетевых аккаунтах ведомства. А лучшие команды представят регион на Всероссийском этапе конкурса.